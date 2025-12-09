En Colo Colo ya trabajan en la conformación del plantel para la temporada 2026, donde están a la espera de definir la continuidad o salida del entrenador Fernando Ortiz, pero de todos modos hay un consenso respecto a los jugadores que deben partir.

En esa línea, se espera vender a figuras como Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, pero también hay otros nombres que están en una lista negra, que no están en los planes para la próxima campaña.

Los seis cortados de Colo Colo

Según los últimos reportes, el número de los cortados sería de seis futbolistas, que incluye a quienes terminan contrato, como Emiliano Amor, Mauricio Isla y Sebastián Vegas, este último a préstamo sin opción de compra desde el Monterrey.

A ellos se suma el lateral Óscar Opazo, que habría llegado a un acuerdo con el club para poner fin a su contrato de forma anticipada, considerando que tenía vínculo hasta 2026. Ahora estaría siendo seguido por Palestino.

Otro jugador al que le están buscando una salida es al delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien fue uno de los refuerzos del centenario, pero quedó muy al debe.

Colo Colo pagó 1,2 millones de dólares por el 50% de su pase a Godoy Cruz, pero solo respondió con tres goles en 26 partidos disputados. Su futuro podría estar de regreso en Argentina, donde Huracán se habría interesado en su préstamo.

Y el último que se sumó a este listado es el atacante nacional Marcos Bolados, a quien también le buscarían una salida después de casi 10 años, según información de La Tercera.

El antofagastino de 29 años ha ido quedando relegado y su alto salario sería la excusa perfecta para venderlo, considerando que tiene contrato vigente hasta 2026 y que en Blanco y Negro necesitan flujo luego de una temporada para el olvido, tanto en lo deportivo y económico.

Marcos Bolados es el sexto cortado en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

También hay otro caso que se debe definir, que es el capitán Esteban Pavez, quien perdió el puesto de titular y está en una compleja relación con el club y la hinchada, luego de sus polémicas declaraciones de noviembre. Aunque su deseo es hacer respetar el contrato y quedarse en el cuadro popular.

En síntesis