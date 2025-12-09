Colo Colo sale al mercado de fichajes tras el término de la temporada 2025, donde no consiguieron ninguno de los objetivos, por lo que la inversión sería más austera pensando en el armado del plantel para el 2026.

Los puestos a reforzar están más o menos claros, siendo un arquero, un defensa central, un lateral derecho, un centrodelantero y un extremo.

Respecto al lateral, hay un candidato que empieza a tomar fuera en el Estadio Monumental, que sería el favorito para reemplazar a Mauricio Isla, que acaba de terminar contrato, así como Óscar Opazo que habría llegado a un acuerdo para poner fin a su contrato de forma anticipada.

Si bien en las últimas semanas se hablaba del posible fichaje de Francisco Salinas del campeón Coquimbo Unido, la no clasificación a Copa Sudamericana lo estaría alejando de poder arribar a Macul.

Ante aquello, quien asoma con mayores opciones es Jorge Espejo, que viene de una notable campaña en Audax Italiano, pero el cuadro Itálico decidió no hacer uso de la opción de compra de su pase.

Consignar que el carrilero de 25 años pertenece a Cobreloa, donde tiene contrato vigente por todo el 2026, equipo que seguirá jugando en Primera B la próxima temporada.

Esto sería clave para poder tener la posibilidad de reforzar a Colo Colo, ya que es la posibilidad de continuar en Primera División y que los loínos puedan recibir un gran monto a cambio por sus servicios.

Según Transfermarkt, Jorge Espejo está avaluado en 600 mil euros (casi 700 mil dólares), por lo que sería una importante venta para el elenco minero.

Cabe recordar que este futbolista ya ha estado en el radar de Colo Colo en otros mercados de fichajes. ¿Será este el definitivo?

Jorge Espejo suena con fuerza para reforzar a Colo Colo. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

