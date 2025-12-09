Este martes se confirmó la decisión que tomó Peñarol respecto al futuro del arquero chileno Brayan Cortés, quien estaba a préstamo desde Colo Colo, con una opción de compra, estipulada en 1,4 millones de dólares por el 80% del pase.

Pero en primera instancia desde el Manya decidieron no comprar al portero de 30 años, luego de un semestre en el que no convenció del todo, por lo que seguía abierta la posibilidad de buscar estirar el préstamo para el 2026.

Mientras tanto, el Indio regresó a Chile para pasar las fiestas de fin de año y visitar su ciudad natal, Iquique, donde está de vacaciones.

Y en medio de toda la incertidumbre por su futuro, esta jornada el periodista uruguayo Wilson Méndez de Carve Deportiva, dio a conocer la decisión final que habrían tomado en Peñarol.

Según el reportero, Cortés no volverá al carbonero para el 2026, mientras que el club ya estaría negociando con otro arquero extranjero, que se desempeña fuera de Uruguay.

De esta forma, se cierra el ciclo del iquiqueño en el país oriental, donde consiguió dos títulos con Peñarol: la Copa AUF y el Torneo de Clausura. Eso sí, perdió la final del torneo anual contra el clásico rival, Nacional de Montevideo.

Brayan Cortés consiguió dos títulos en su paso por Peñarol. (Foto: @oficialcap)

¿Brayan Cortés se reintegrará a Colo Colo?

Considerando lo anterior, Brayan Cortés tendrá que reintegrarse a Colo Colo a partir de la pretemporada que inicia el 3 de enero del 2026, ya que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027.

Aunque su futuro podría tener algún nuevo destino, pues su deseo es continuar en el exterior, por lo que en las próximas semanas podría llegar una nueva propuesta desde el extranjero.

Los albos iban a salir a buscar un nuevo arquero tras el pedido del entrenador Fernando Ortiz, pero ahora deberán definir primero lo que pasará con el seleccionado nacional.

