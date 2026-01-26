Universidad Católica cayó por 7-8 en los penales tras enfrentar a Coquimbo Unido en la final de la Supercopa. La UC fue menos efectiva que los piratas en los penales, por lo que los aurinegros se quedaron con el trofeo.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el ex jugador Cruzado, Jorge “Coke” Contreras, se refirió a la final perdida por los Cruzados. El ex volante dio a conocer la razón por la que los dirigidos por Daniel Garnero no lograron dar el ancho.

“Coquimbo le fue muy incómodo a Católica. Católica debía plantear su juego, pero Coquimbo no lo permitió. No permitió que la UC se luciera”, relató el ex futbolista.

Esto se notó dentro del campo de juego, ya que los Cruzados no lograron generar muchas ocasiones de gol. También porque los aurinegros presionaron de una manera tan alta a la UC que no dejaron que retuvieran el balón.

“La entrada de Giani le dio otra cara a Católica. A atreverse un poco más, pero no le bastó”, declaró Coke Contreras, destacando la entrada de uno de los refuerzos en San Carlos.

Coke Contreras, ex jugador de Universidad Católica

“A Palavecino hay que esperarlo, porque tampoco fue gran cosa lo que hizo en el partido pasado, pero es un tema de adaptación”, cerró Contreras sobre el rendimiento del nuevo “10” de los Cruzados.

¿Qué viene para la UC?

Universidad Católica tendrá que levantar la cabeza y prepararse para viajar al Estadio La Portada el próximo domingo 1 de febrero para enfrentar a Deportes La Serena a las 15:00 horas. Todo esto en su estreno en la Liga de Primera 2026.

En síntesis