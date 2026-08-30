Fernando Ortiz se derrite por esta figura de Colo Colo tras la goleada: “Hambre de gloria”

El DT argentino le dedicó emotivas palabras a Javier Correa, que anotó dos tantos en la victoria sobre Audax Italiano.

Colo Colo es más líder que nunca tras derrotar 5-1 a Audax Italiano por la Liga de Primera. El elenco albo le sacó 16 puntos de distancia a su escolta más cercano y ya se prueba la corona de campeón.

Por eso, Fernando Ortiz alzó la voz tras el compromiso y le dedicó emotivas palabras a uno de sus dirigidos. Ejemplificó en su rendimiento la actitud del plantel en esta jornada.

¿A quién mencionó? En los micrófonos de TNT Sports, alabó a Javier Correa. El atacante anotó dos tantos y aportó con dos asistencias claves: comandó a sus compañeros en el Estadio Monumental.

“El ‘9’ que tenemos… En un momento, creo que en el minuto 79 u 80, con un resultado positivo, comenzó a correr todo el mundo. Eso significa que nosotros jamás nos entregamos”, reflexionó el estratega.

“Somos un equipo que intenta jugar y hacer las cosas correctas, pero tienen hambre de gloria y lo demostró el ‘9’ con tres goles buscando la alternativa“, agregó el DT.

Javier Correa brilló en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La advertencia de Fernando Ortiz en Colo Colo

Finalmente, el entrenador avisó que el título 35 aún no está en sus manos, por lo que llamó a enfocarse en el siguiente enfrentamiento: contra Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

“Diciéndoles la verdad, no conseguimos nada. Si bien la ventaja es notoria, el partido más importante lo tenemos el domingo contra un gran rival y en una cancha muy difícil. Espero que no esté en las condiciones de hoy”, cerró.