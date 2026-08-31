El ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto se refirió a la polémica de Javier Correa.

El camino de Colo Colo hacia el título sigue tomando forma tras lo que fue el contundente triunfo de los ‘Albos’ por 5-1 ante Audax Italiano, el que deja a los dirigidos cada vez más cerca de un nuevo título en el fútbol chileno.

Tras lo que fue este duelo, el ídolo del ‘Cacique’ Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa para referirse a lo que fue la nueva polémica que protagonizó Javier Correa posterior al compromiso con sus breves declaraciones al ser elegido el mejor jugador del partido.

“Es complejo, está dolido, si duda que está dolido por todo lo que se ha dicho de él, que la verdad quizás él termina siendo poco objetivo o la gente que está con él o incluso la gente de club termina siendo poco objetiva, porque no lo encuentran tan grave lo que hizo”, partió señalando Barticciotto.

Agregando a esto, el ‘Barti’ siente que Javier Correa con esta nueva polémica mostró su postura de estar molesto tras lo que fue una semana complicada tras el cuestionamiento que recibió por sus gestos posterior al Superclásico.

Barticciotto habló de la nueva polémica de Correa | Foto: Photosport

“Él hoy responde de esta forma para que sepan que está ofendido, que está molesto, que está complicado con el tema de la prensa”, declaró.

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Concluyendo, Barticciotto lamenta que esta nueva acción de Correa haya empañado en parte lo que fue su gran actuación ante Audax Italiano, en la que fue la gran figura del triunfo de Colo Colo.

“Tuvo una tarde brillante, está pasando por un gran momento futbolístico y goleador, entonces me parece que no es necesario, ni fue necesario hacer esto”, cerró.