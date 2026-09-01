Javier Correa vive un día clave en el Tribunal: las fechas de castigo que esperan en Colo Colo

En Colo Colo esperan por la sanción a Javier Correa y creen que tendrá estas fechas de castigo.

El delantero argentino, Javier Correa tendrá este martes una jornada clave luego de la polémica que protagonizó tras el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, en la que el delantero argentino fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y deberá presentar sus descargos tras sus polémicos gestos.

Esta situación sin duda que ha generado una importante controversia en el fútbol chilena, en la que tras la denuncia de la Universidad de Chile, el goleador del ‘Cacique’ podría ser sancionado tras los gestos finalizados el duelo.

En esta jornada, desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP deberán tomar la decisión de sancionar a Javier Correa, en la que todo daría a indicar que sus fechas de castigo podrían estar entre uno a tres partidos de suspensión, según el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP.

El castigo que espera Colo Colo por Correa

Correa vive hoy una jornada clave | Foto: Photosport

En la interna de Colo Colo ya tienen un panorama más o menos visto ante esta situación de Javier Correa, en la que saben que desde el Tribunal sí o sí le darán fechas de castigo al jugador.

Desde Colo Colo esperan con atención lo que es esta resolución sobre la situación de Javier Correa, en la que desde el ‘Popular’ estarían esperando una sanción de dos partidos, debido a su reincidencia.

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De ser así y concretarse lo que esperan en Colo Colo, el goleador del ‘Cacique’ se perdería los duelos ante Huachipato en condición de visitante y de local ante Deportes Concepción.

Estas próximas horas serán cruciales para poder conocer lo que será el castigo que podrá recibir Javier Correa, en donde se pondrá punto final a lo que fue su polémica.