Le preguntan a Fernando Ortiz por el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo y sorprende con su respuesta

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz se refirió al futuro de Arturo Vidal en el 'Cacique'.

Colo Colo sigue con su tranco ganador en el fútbol chileno y todo esto tras sumar una nueva victoria, en el que los ‘Albos’ vencieron por 5-1 a Audax Italiano, dando un nuevo gran paso al título.

Tras este triunfo del ‘Cacique’, el entrenador Fernando Ortiz atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que fue consultado sobre Arturo Vidal y su futuro en el club, en la que destacó la importancia del ‘King’ en su equipo.

“Arturo es un excelente jugador y una excelente persona, donde no solo a nosotros nos ha dado mucho de su fútbol, sino que a un país entero”, parte señalando Ortiz.

Sobre el futuro del capitán de Colo Colo, el ‘Tano’ dejó más que claro que el mensaje en el plantel del ‘Cacique’ es que la situación de cada integrante del equipo sobre su futuro, será analizada a fin de año, ya que hoy el foco solo está puesto en el torneo y Copa Chile.

Vidal y su futuro es un misterio para el 2027 | Foto: Photosport

“Pero también lo dijo nuestro presidente, yo no sé si voy a continuar, él se va a tomar su tiempo adecuado en el momento que finalice el torneo y después tomará decisiones”, remarca.

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Finalmente, Ortiz dejó atrás lo que es esta situación en Colo Colo, en la que solo se dedica a pensar en su próximo duelo ante Huachipato, el que lo puede seguir acercando a su primer título con el ‘Popular’.

“Hoy todos estamos enfocados en lo que será Huachipato el domingo y no hay otra verdad, esa es la realidad. Espero que podamos seguir trabajando, eso es algo lógico”, cerró.