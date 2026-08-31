Independiente va con todo por Juan Martín Lucero y sorprende a Universidad de Chile con su propuesta

Desde Independiente de Avellaneda vienen con todo por Juan Martín Lucero y hacen oferta a la U.

Universidad de Chile vive horas complejas y todo esto tras lo que fue una nueva derrota dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ cayeron por 2-1 ante Universidad de Concepción.

Si bien la derrota es un tema en el ‘Romántico Viajero’, en las últimas horas ha aparecido una noticia que podría remecer todo en el plantel azul y se trataría de la posible partida de uno de sus jugadores en este mercado.

Se trata del delantero argentino, Juan Martín Lucero, quien podría retornar al fútbol argentino y vestir la camiseta de Independiente de Avellaneda, quien busca por sus servicios.

El conjunto argentino sale en búsqueda de un reemplazo para Gabriel Ávalos y el ‘Gato’ aparece como uno de sus grandes candidatos para ocupar dicha plaza, antes de finalizar el mercado en Argentina.

Lucero podría partir de la U | Foto: Photosport

La propuesta de Independiente a la U por Lucero

En exclusiva de Bolavip Chile, supimos que Independiente tiene como prioridad el fichaje de Juan Martín Lucero y ya habría hecho un ofrecimiento a la Universidad de Chile.

Publicidad

¿La oferta? desde el conjunto argentino buscan un préstamo por un año por el ‘Gato’ y estarían dispuestos a pagar la mitad del sueldo que Juan Martín Lucero recibe en la Universidad de Chile.

Si bien desde el ‘Rojo’ tienen otras posibilidades para poder fichar en el ataque, Lucero hoy es su opción más ‘fácil y económica’ antes de finalizar el mercado en Argentina, el cuál termina el miércoles 2 de septiembre.

Con esta propuesta en la mesa, en la Universidad de Chile analizarán lo que es esta oferta para dar el ‘ok’ a una posible salida de Juan Martín Lucero en esta ventana de transferencias.

Publicidad

Desde Independiente de Avellaneda ya jugaron sus cartas y saben que gran parte de este posible traspaso depende de Juan Martín Lucero, sobre si tiene ganas de volver a Argentina o seguir en la Universidad de Chile.