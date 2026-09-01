Danilo Díaz queda maravillado con este jugador de Colo Colo: “Encara y es valiente”

El periodista nacional, Danilo Díaz está encantado con este jugador de Colo Colo por su nivel.

Colo Colo vive de un gran presente dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz sumaron un valioso triunfo por 5-1 ante Audax Italiano y dieron un gran paso para sumar un nuevo título en el fútbol chileno.

Dentro de lo que es la actualidad del ‘Cacique’, el periodista Danilo Díaz se refirió en el programa ‘La Fecha’ al presente de Colo Colo, en la que destacó de gran forma lo que ha sido la consolidación de Leandro Hernández

“Ortiz lo metió más al medio, en la raya le costaba un poco, el jugando en la posición de ahora, detrás de Correa, va y toca, no le tiene miedo a las patadas, porque encara y es valiente, va para adelante”, parte declarando Díaz.

En esa misma línea, el comunicador espera que gracias a este gran nivel, el crack juvenil de Colo Colo pueda decir presente en la próxima nómina de la Selección Chilena.

Hernández recibe los elogios de Díaz | Foto: Photosport

“Está con confianza y tiene gol. Yo creo que va estar en la convocatoria de Nicolás Córdova para los amistosos de las Selección Chilena, habrá que verlo, es el momento de que de un salto, de que se exhiba”, remarcó.

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Concluyendo, Díaz siente que la temporada 2027 puede ser bastante consagratoria para Leandro Hernández, quien en la Copa Libertadores podría dar un importante salto para su carrera.

“Con Colo Colo el próximo año jugando Copa Libertadores, también será otro salto en su carrera. Se ve bien enfocado, se ve bien de la cabeza, es un mediapunta con gol y eso hace falta, un pasador que a nivel de selección no hemos tenido” ,cerró.