Leandro Hernández disfruta su gran momento en Colo Colo, pero sorprende con su autocrítica: “Debo…”

El delantero Leandro Hernández habló sobre su presente en Colo Colo y dejó una importante autocrítica.

Colo Colo hoy en día vive de un gran presente dentro del fútbol chileno, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz son los líderes del torneo por amplia diferencia y se acercan a un nuevo título.

Sobre el presente ‘Albo’, el delantero Leandro Hernández conversó con TNT Sports y se refirió a lo ha sido su presente como estelar en el conjunto de Ortiz, en donde ha podido ser gran aporte tanto con goles y asistencias.

“Un delantero vive de los goles, así que contento de hacer goles. Feliz por hacer los dos goles”, comenzó señalando Hernández.

En esa línea, el ‘Chino’ también comentó lo que ha sido su gran sociedad que ha podido instaurar con Javier Correa en el campo de juego, quienes han generado grandes dolores de cabeza a las defensas rivales.

Hernández habla de su presente en Colo Colo | Foto: Photosport

“Se da nomás, es cosa de fútbol, obviamente en la semana practicamos, pero se da todo jugando a la pelota”, declara.

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Para el crack ‘Albo’, una de las claves por el presente de Colo Colo ha sido la gran relación que lleva el plantel, la que sin duda marca diferencias: “El ambiente es hermoso, está super lindo el camarín, todos los compañeros nos llevamos super bien”.

Concluyendo, Hernández a pesar de su gran momento, lanzó una importante autocrítica para seguir evolucionando en su carrera, en la que sabe que debe ser más efectivo de cara a portería.

“Genero muchas ocasiones y debo concretar mejor. La familia es lo primero, lo fundamental, gracias a ellos y Dios se da todo, así que estoy feliz”, cerró.