Tras Colo Colo vs. Audax Italiano: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El conjunto albo goleó en calidad de local y sigue firme en lo más alto de la clasificatoria. Aseguró una distancia abismal.

Colo Colo apabulló 5-1 a Audax Italiano por la fecha 21 de la Liga de Primera. La escuadra de Macul no tuvo mayores problemas para derrotar a su rival de turno y pavimentar su camino al título.

Con goles de Javier Correa (15′ y 79′), Lautaro Pastrán (21′) y Leandro Hernández (61′ y 82′), el elenco popular se quedó con el triunfo en calidad de local. El descuento fue obra de Giovani Chiaverano (34′).

De esta manera, Colo Colo se mantiene líder con 52 puntos y le saca 16 unidades de distancia su principal escolta, Universidad de Chile. Restan nueve jornadas para el cierre de la competencia.

Por su parte, Audax Italiano queda relegado al decimotercer puesto con 22 puntos. Es decir, se complica con la zona de descenso: está a una unidad del último club que está perdiendo la categoría, Cobresal.

Colo Colo humilló a Audax Italiano por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 21 17 1 3 47 21 26 52 2 U. de Chile 21 10 6 5 28 17 11 36 3 U. Católica 20 10 3 7 43 29 14 33 4 Everton 21 9 6 6 34 23 11 33 5 Palestino 21 10 3 8 32 29 3 33 6 Ñublense 20 8 8 4 26 24 2 32 7 Dep. Concepción 21 9 3 9 24 24 0 30 8 Limache 20 8 3 9 38 34 4 27 9 Coquimbo 19 7 5 7 26 24 2 26 10 La Serena 20 5 9 6 31 34 -3 24 11 O’Higgins 20 7 3 10 24 31 -7 24 12 Huachipato 20 7 3 10 29 39 -10 24 13 Audax Italiano 21 5 7 9 24 31 -7 22 14 U. de Concepción 20 6 4 10 16 34 -18 22 15 Cobresal 21 6 3 12 31 39 -8 21 16 U. La Calera 20 3 5 12 17 37 -20 14