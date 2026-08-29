El 'Rey del metro cuadrado' puso la cuota de cordura tras el gesto del argentino en el Superclásico: "¿Cuántos niños lo van a replicar?", lanzó.

El gesto obsceno que realizó Javier Correa durante el último Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue generando repercusiones. Esta vez fue el histórico Carlos Caszely quien apuntó directamente contra el delantero argentino, el que ahora arriesga un castigo del Tribunal de Disciplina.

El ‘Rey del metro cuadrado’ alzó la voz contra Correa en el programa “Todo va a estar bien”, de Via X, donde calificó el gesto del atacante albo en duros términos. “Eso es rotería, el folclore puede ser otra cosa, levantarle una mano, pero eso es rotería. ¿Cuántos niños estaban viendo eso y cuántos lo van a replicar?”, señaló Caszely.

El ex delantero de Colo Colo y la selección chilena también recordó un episodio protagonizado por el histórico Patricio Yáñez, quien realizó un gesto obsceno durante un partido de La Roja y que con el paso de los años se transformó en una señal que incluso es replicada por niños.

“Mira lo que hizo, a propósito de cosas malas, ¿te acuerdas del Pato Yáñez? Hasta el día de hoy lo hacen y los niñitos lo hacen, eso es una mala enseñanza”, sostuvo el ex goleador de la Roja.

Caszely insistió en que “a algunos no les va a gustar lo que yo digo, pero me da lo mismo, porque es una rotería y una rotería es siempre”, sentenció.

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Este martes, Javier Correa deberá presentar sus descargos en Quilín, luego que el Tribunal de Disciplina lo citara a realizar sus descargos tras una denuncia de la U. El exEstudiantes arriesga de uno a tres partidos de castigo.