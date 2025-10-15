El portero nacional, Brayan Cortés tomó una importante decisión a mitad de esta temporada 2025, en la que el jugador que pertenece a Colo Colo decidió dar su primer gran salto al extranjero y partió a Peñarol de Uruguay para afrontar nuevos desafíos en su carrera.
El seleccionado nacional no estaba siendo muy considerado en Colo Colo y en búsqueda de minutos, apareció esta oportunidad en el ‘Manya’, club al que partió por un préstamo hasta finales de la temporada 2025 y con opción de compra.
Ante esto, el ‘Indio’ ha podido mostrar un gran rendimiento en el conjunto uruguayo, en donde se ha consolidado como el portero titular de su equipo, que hoy es líder del torneo uruguayo y se encuentra en semifinales de la Copa de Uruguay.
Con estos antecedentes en la mesa, desde el conjunto uruguayo ya habrían tomado una importante decisión sobre el futuro de Brayan Cortés, la que le harán saber a Colo Colo pensando en el 2026.
Peñarol quiere seguir contando con Cortés
En esta jornada, el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gomez informó en su cuenta de ‘X’ que el conjunto uruguayo tomó la decisión de buscar la continuidad de Brayan Cortés en Peñarol para la próxima temporada.
“Peñarol intenta retener a Brayan Cortés!! La idea es renegociar con Colo Colo el fichaje. Analizan hacer uso de la opción de compra con montos más bajos o poder prolongar su estadía seis meses más. BYN tendrá la última palabra”, indicó.
De esta manera, en Colo Colo tendrán que analizar la propuesta concreta que le haga llegar Peñarol por Brayan Cortés, para poder tomar una decisión importante por lo que es el futuro del portero que pertenece al ‘Cacique’.