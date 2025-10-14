En Colo Colo alistan su próximo partido que será de visita ante Coquimbo Unido, por la reanudación de la Liga de Primera 2025 tras el Mundial Sub 20, donde los albos enfrentarán nada más que al líder del torneo.

Para aquel compromiso el entrenador Fernando Ortiz cuenta con casi todo el plantel a su disposición, aunque en las últimas horas se lesionó el juvenil Francisco Marchant.

De igual forma, el Tano recuperó en las últimas semanas al goleador Javier Correa, el arquero Fernando De Paul y ahora se suma una nueva e inesperada alta.

Se trata del defensa uruguayo Alan Saldivia, quien llevaba casi dos meses fuera por una rebelde pubalgia, incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El zaguero de 23 años ha tenido una notable recuperación postcirugía y ya está entrenando a la par de sus compañeros, por lo que estaría en condiciones de ser citado para el fin de semana.

Cabe recordar que el técnico argentino en su última conferencia de prensa del pasado viernes había dicho que quería llevar con calma la situación de Saldivia, pero el jugador ha mostrado mejoras.

“Tiene muchas ganas, ya está desesperado, pero eso es lo importante que él siempre quiere estar. Tiene que saber controlar sus emociones en un proceso de lesión para que pueda llegar al cien y competir también“, indicó Ortiz.

Por ahora las únicas bajas de Colo Colo son el lateral Óscar Opazo y el extremo Alexander Oroz, ambos por lesión, a los que ahora se podría sumar Marchant.

Alan Saldivia podría volver a las citaciones de Colo Colo ante Coquimbo Unido. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El duelo entre el Pirata y el Cacique será este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.