Se confirmaron dos nuevos lesionados en Colo Colo, sumándose a las bajas del Cacique para el partido del fin de semana contra Coquimbo Unido en la reanudación de la Liga de Primera 2025.

Así fue notificado desde el propio cuerpo médico del cuadro popular, que a través de un parte médico difundido en las redes sociales del club, dieron a conocer más detalles.

Se trata de los juveniles Nicolás Suárez y Francisco Marchant, quienes son parte del primer equipo y que venían de disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Chilena.

El primero venía lesionado de la eliminación en octavos de final ante México, donde sufrió una luxación en el hombro izquierdo, detectándose inestabilidad de la articulación, por lo que en Colo Colo decidieron que se someta a cirugía.

Mientras que el caso de Pancho Marchant fue diferente, pues el lunes se reintegró al equipo y ayer (martes) terminó la práctica con una lesión en su rodilla derecha, que luego de los exámenes médicos se confirmó que sufrió un esguince medial.

El extremo de 19 años será infiltrado y se le realizará una inmovilización de la zona, por lo que estiman un proceso de rehabilitación entre cuatro y seis semanas. Esto quiere decir, que incluso podría perderse todo lo que resta del torneo.

Parte médico de Colo Colo por Francisco Marchant y Nicolás Suárez.

Lo complejo de ambos casos, pensando en la planificación del entrenador Fernando Ortiz, es que pierde a dos juveniles que le ayudaban a sumar minutaje por la regla de los minutos Sub 21, donde el Cacique todavía está al debe en 451 minutos.

Tanto Suárez como Marchant se suman a las otras bajas que tiene el elenco de Macul, donde están el lateral Óscar Opazo y el puntero Alexander Oroz, ambos recuperándose de operaciones.

¿Cuándo es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El Cacique visitará al líder del torneo el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera.