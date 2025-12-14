Cobreloa necesita un golpe de calidad en el mercado de fichajes para la siguiente temporada. Si la escuadra norteña quiere soñar con el ascenso en la Primera B, tendrá que sumar piezas de jerarquía para 2026.

¿Quiénes están en la lista de candidatos para llegar a Calama? Según información recabada por BOLAVIP Chile, hay seis nombres que son pretendidos por la directiva loína para sus siguientes desafíos.

El más destacado: una figura de Colo Colo. Ese es el caso de Óscar Opazo, que saldrá del conjunto albo tras una pobre campaña, la que estuvo marcada por una lesión de meniscos que requirió de una intervención quirúrgica.

Tras él, asoma un crack que genera atracción en el libro de pases: Patricio Rubio. El experimentado delantero concluyó su etapa en Ñublense y anunció que buscará nuevos rumbos.

Y el que cierra el listado de los pretendidos de la Liga de Primera 2025 es Nahuel Donadell. Es un viejo conocido de la institución y no se descarta su retorno tras coronarse campeón con Coquimbo Unido.

Óscar Opazo está en carpeta de Cobreloa para 2026. (Imagen: Photosport)

Los jugadores de Primera B en la mira de Cobreloa

Finalmente, hay tres nombres que militan en el torneo de ascenso que están en la carpeta naranja: dos pertenecen a Rangers de Talca. Ellos son Bastián San Juan (ya pasó por los loínos) y Matías Sandoval.

El último por mencionar es Thomas Jones, que durante estos días figura en los registros de Deportes Copiapó. Una danza de eventuales incorporaciones para volver a ilusionarse con el salto a lo más alto.

En resumen:

Cobreloa sueña con seis jugadores para reforzar su plantel de cara a la Primera B 2026. Los seis nombres en la carpeta loína, según BOLAVIP Chile, son: