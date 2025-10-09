Colo Colo disputó un compromiso amistoso el día de ayer ante Deportes Puerto Montt en el sur del país, donde los albos cayeron sorpresivamente ante el conjunto local que milita en la tercera categoría del futbol chileno.

Los albos tenían un partido tranquilo e iban ganando por la cuenta mínima, pero dos groseros errores de Eduardo Villanueva permitieron la remontada de los delfines, quienes se terminaron quedando con el compromiso.

El portero de los albos fue duramente criticado en Redes Sociales, pero a su rescate salió Eduardo Lobos, ex portero de los albos: “No nos olvidemos que cuando Claudio (Bravo) debutó tuvo muchos errores. Hay que mantener el equilibrio, seguir trabajando”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Villanueva cometió dos groseros errores | Foto: Photosport

En ese sentido, Lobos complementa sus dichos diciendo que “Va seguir cometiendo errores porque está en búsqueda de esa madurez futbolística. No es fácil ser el arquero de Colo Colo aunque sea un partido amistoso”.

“Tampoco tiene la experiencia de jugar mucho, le quedan muchos años por recorrer y se va seguir equivocando. El que tiene la cabeza fría va a olvidar estas cosas lo más rápido posible y van a tener más posibilidades de sostenerse en el tiempo”, agregó.

Lo cierto es que todavía no hay mayor claridad sobre cuándo vuelve Fernando de Paul tras la lesión que sufrió ante Deportes Iquique, por lo que, de momento, Villanueva sería el portero titular hasta el regreso del Tuto.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá una difícil salida en la Liga de Primera 2025 la próxima semana, toda vez que debe enfrentar al súper líder Coquimbo Unido en el puerto pirata con la misión de regresar a Santiago con un botín.