Colo Colo Femenino está haciendo una notable campaña en la Copa Libertadores de América, donde derrotó a Olimpia y Sao Paulo en el grupo de la muerte y hoy debe enfrentar a San Lorenzo de Almagro en el cierre del Grupo C.

El Cacique se clasifica como primero del grupo ganando o empatando ante el cuadro argentino, mientras que una caída lo hará depender de lo que suceda entre brasileñas y paraguayas para ver si avanza a los cuartos de final.

Las albas se ilusionan con poder repetir el título logrado hace más de una década y tienen buenas opciones: en caso de clasificar primeras, el rival saldrá entre Universidad de Chile, Deportivo Cali y Libertad de Paraguay dependiendo lo que suceda en el Grupo D.

Todo se definirá esta noche cuando en Buenos Aires las dirigidas por Tatiele Silveira salten al campo de juego y tengan que enfrentar a San Lorenzo de Almagro, cuadro que está obligado a ganar para decir presente en la próxima etapa de la Copa Libertadores Femenina.

Colo Colo vs. San Lorenzo: Día y hora

El compromiso entre chilenas y argentinas arrancará a las 8 de la noche de Chile continental de este jueves 9 de octubre.

TV: ¿Habrá transmisión?

En esta oportunidad no habrá transmisión televisiva para el encuentro.

Internet: ¿Cómo ver el partido?

El partido se podrá seguir a través de Pluto TV, como así también en la aplicación Mi CHV y la señal online del canal.