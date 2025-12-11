Huachipato se proclamó campeón de la Copa Chile 2025 el día de ayer, toda vez que derrotó a Deportes Limache en un electrizante compromiso que se tuvo que definir a penales tras la igualdad en los 90 minutos.

Con un golazo de Pons iniciado el segundo tiempo, Deportes Limache se encaminaba al título y la clasificación a Copa Libertadores, pero Huachipato reaccionó e igualó el partido también con un golazo en el minuto 95.

Así las cosas, la gran final de la Copa Chile que contó con una buena cantidad de público en Rancagua se tuvo que definir desde los doce pasos donde ganó Huachipato, pero no estuvo exenta de polémica.

Penal debió haber sido invalidado. | Foto TNT

En el último penal de Deportes Limache que Rodrigo Odriozola ataja de manera espectacular, la repetición de las cámaras acusó de manera evidente que el portero no tenía sus pies en la línea al momento de la ejecución.

¿Qué significa esto? El juez de línea debió haberle dado aviso al árbitro para que se repitiera e, incluso, el VAR pudo haber interrumpido la jugada para que el jugador de Deportes Limache pateara nuevamente el penal.

Nada de eso sucedió y finalmente Huachipato levantó el título de la Copa Chile que les permite cerrar la temporada de gran forma y timbrando un boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

En síntesis

Huachipato ganó la Copa Chile 2025 derrotando a Deportes Limache en la final.

La final se definió a penales en Rancagua, tras un empate 1-1 en los 90 minutos.