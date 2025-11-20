Colo Colo comienza a delinear la temporada 2026 donde uno de los puntos principales en la conformación del plantel será definir el futuro de Arturo Vidal. El ‘King’ termina contrato en diciembre y hace unas semanas el mismo futbolista puso en entredicho su continuidad en los albos.

Por contrato, Vidal automáticamente renovó su vínculo con el Cacique al cumplir los minutos en cancha, sin embargo fue el propio bicampeón de América quien pegó el grito en el cielo al asegurar que para seguir en Macul el club debía clasificar a un torneo internacional.

Pese a los dimes y diretes, la continuidad de Vidal en Pedrero parece ir bien encaminada y todo indica que el ex Juventus, Inter y Barcelona extenderá su contrato con Colo Colo por al menos un año más.

Fue el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado quien cubre el día a día del Cacique, el que aseguró que el mediocampista de 38 años volverá a estampar la firma en el Monumental. “La información que tengo es que el jugador se va a quedar“, lanzó el reportero del albo.

Luego continuó: “Él lo dijo en la previa del partido amistoso con Puerto Montt, ahí se despachó esa declaración. Sembró la duda, pero obviamente con el transcurrir de las semanas uno va averiguando, y todo indica que en Colo colo entienden en el directorio y cuerpo técnico que cuentan con Arturo Vidal”.

“Todo esto es muy dinámico, muy cambiante. Pero si tú me preguntas a mí, hoy, Arturo Vidal va a continuar la próxima temporada en Colo Colo”, sentenció el conocido ‘Tomate’.

