En Colo Colo ya tendrían listos a los primeros nombres para buscar en este mercado de fichajes, que serían las prioridades de la dirigencia de Blanco y Negro, más la gerencia deportiva y el cuerpo técnico.

Estos son el defensa Matías Catalán y el volante Diego Valdés, donde este último juega en Vélez Sarsfield y sería la gran apuesta que harían en el cuadro popular.

Uno que lo conoce bien es el exfutbolista nacional Fabián Estay, quien está radicado en México donde comenta para Fox Sports. En conversación con BOLAVIP el otrora seleccionado nacional se refirió al presente del jugador de 31 años.

“Diego es un gran jugador, lamentablemente los últimos dos años ha tenido muchas lesiones. Tal vez no rindió lo que se esperaba en la Selección Chilena, tuvo destellos, tuvo muchas oportunidades”, partió diciendo.

En esa línea, el mundialista puso sobre la mesa el conocimiento que tiene el entrenador Fernando Ortiz que dirigió a Valdés en el América, aunque también advirtió a Colo Colo que primero que todo deberían asegurarse con un buen chequeo médico antes de una eventual contratación.

“Por supuesto que es un gran jugador, y si sigue el Tano, el Tano lo conoce perfectamente y con el Tano tuvo un rendimiento más que aceptable, muy bueno Diego Valdés. Yo creo que es un buen jugador, lástima que ha jugado muy pocos partidos en Vélez en mucho tiempo, hay que hacerle un chequeo bien, un montón de cosas que hoy hacen los equipos“, indicó.

“Pero en cuanto a calidad, creo que Diego puede marcar una diferencia importante en el fútbol chileno, a nivel local y en Colo Colo”, completó.

Respecto a la presión que genera vestir la camiseta de Colo Colo, Estay señaló que no debería haber problemas, pues en Las Águilas la exigencia era similar.

“No debería, entendiendo que en Chile tú sabes como es la gente, de repente le exigimos a todos. Por supuesto que es un jugador que te puede marcar diferencia, es un distinto. Es un gran refuerzo para Colo Colo, pero hay que ver cómo está la salud física, que es muy importante”, remarcó.

Diego Valdés fue tricampeón con el América de México. (Foto: Orlando Ramírez/Getty Images)

