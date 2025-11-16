Arturo Vidal volvió a convertirse en tema de conversación, pero esta vez lejos de las canchas. El volante de Colo Colo asistió a su local de votación para participar de las Elecciones Presidenciales 2025 y terminó protagonizando un divertido momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Todo comenzó cuando el “King” llegó entre aplausos y gritos de apoyo. “Vamos, vamos, vamos”, se arengó a sí mismo antes de entrar a la cámara secreta, mientras varios fanáticos esperaban su salida para saludarlo y conversar con él.

Pero el chascarro vino segundos después. Ya dentro del cubículo, Vidal preguntó inocentemente: “Es una raya, no más, ¿cierto?”, generando risas entre quienes estaban cerca de la mesa receptora de sufragios. Lo que parecía un trámite sencillo terminó siendo más difícil de lo esperado para el crack albo.

Arturo Vidal fue a votar pero olvidó cómo doblar la papeleta generando un divertido chascarro que se viralizó en redes sociales.

Al salir de la cámara, las cámaras captaron el preciso instante en que el ‘King’ sostenía los votos completamente abiertos, sin saber cómo doblarlos. Entre risas y algo de confusión, el volante reconoció su torpeza mientras intentaba cerrar la papeleta sin éxito.

Finalmente, una de las vocales de mesa tuvo que asistirlo para poder completar correctamente el proceso de votación. El momento quedó registrado en video y rápidamente circuló en redes, donde los hinchas comentaron entre bromas la situación.

Vidal se tomó todo con humor. “Todo se aprende, todo se aprende”, dijo al retirarse del lugar entre risas, cerrando un episodio que sumó un nuevo capítulo al largo listado de chascarros que han marcado su carrera fuera del campo.

Así fue el divertido chascarro de Arturo Vidal en estas elecciones

