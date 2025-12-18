Fernando Ortiz se encuentra en Argentina por estos días, pero de igual manera el director técnico de Colo Colo ya piensa en lo que será la temporada 2026 y le entregó una serie de nombres a Blanco y Negro para reforzar el plantel.

La información fue entregada por Christopher Brandt, periodista y reportero que cubre al Cacique para ESPN Chile: “Hay prioridades del técnico y otras que son de la gerencia deportiva. Hay nombres que no coinciden con las tratativas que se están llevando y con las que quiere el técnico”, dijo.

Fernando Ortiz quiere a Matías Catalán. | Foto: Photosport

En esa línea, Brandt destapa con nombre y apellido las dos grandes exigencias que Fernando Ortiz le hizo a la dirigencia alba: “La prioridad para Ortiz en centrales son Matías Catalán y Nicolás Díaz, son los nombres que pidió el técnico”.

Eso sí, advierte que el Mercado de Fichajes albo tiene inconsistencias y podría haber desencuentros entre el DT y la dirigencia, diciendo que “Hoy me comentaban que los laterales que podrían llegar a Colo Colo no eran los nombres que pidió Fernando Ortiz”.

Ahora, solo queda esperar a ver qué jugadores llegan finalmente al Cacique para la temporada 2026 y si la dirigencia le cumple el deseo a Fernando Ortiz o si se decanta por jugadores que tenían visto de antes.

En síntesis

El DT Fernando Ortiz solicitó a Matías Catalán y Nicolás Díaz como refuerzos prioritarios.

El periodista Christopher Brandt informó discrepancias entre los fichajes del técnico y la gerencia.