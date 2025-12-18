Colo Colo tuvo un turbulento cierre de temporada en todos los frentes, donde dentro de la cancha no logró la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana y fuera de ella se vive un conflicto enorme entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz.

Con el técnico ratificado para la próxima temporada y Arturo Vidal diciendo que se va a presentar los primeros días de enero, es todo un misterio cómo será la convivencia entre el histórico jugador y el ratificado DT albo.

Uno que respaldó la decisión del DT de dejar fuera a Arturo Vidal fue Patricio Yáñez, quien en ESPN Chile expresó que “Había de alguna forma por las declaraciones de Vidal y las decisiones futbolísticas de Ortiz. Si no está en condiciones de aportar lo que el técnico está pidiendo, está bien que no juegue”.

Sigue el conflicto entre Vidal y Ortiz. | Foto: Photosport

“Su carrera ha sido maravillosa, preciosa, jugó en los mejores equipos del mundo, pero Colo Colo no es una casa de beneficencia donde los jugadores tienen que jugar por lo que hicieron”, complementó el x jugador.

Yáñez sigue: “A mí me parece que ese quiebre que confirma Esteban Paredes lo tienen que solucionar por le bien de Colo Colo, pero Ortiz no tiene ninguna obligación de poner a Vidal por su trayectoria si es que no está en condiciones de jugar”.

Ahora, habrá que esperar a casi tres semanas más para ver el reencuentro entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en la pretemporada del Cacique donde los albos disputarán un torneo amistoso en Uruguay.

En síntesis

Arturo Vidal se presentará a la pretemporada en enero pese al conflicto con Fernando Ortiz.

El técnico Fernando Ortiz fue ratificado para dirigir a Colo Colo la próxima temporada.