Colo Colo femenino cerró su participación en Copa Libertadores durante el fin de semana pasado, quedando en cuarto lugar del certamen tras caer por la cuenta mínima frente a Ferroviaria de Brasil.

Pese a que las Albas no lograron repetir la hazaña de 2012 cuando se alzaron como campeonas continentales, la campaña realizada por el equipo de Tatiele Silveira fue aplaudida por todos los hinchas del ‘Cacique’ quienes reconocieron el desempeño del equipo en el año del centenario del club.

El reconocimiento no fue solo por parte de los hinchas sino también por Sofascore, donde en el once ideal del certamen, dos jugadoras del Popular fueron incluidas.

Las dos figuras de Colo Colo femenino que entraron en el once ideal de la Copa Libertadores

Gracias a sus goles, Colo Colo femenino logró llegar hasta instalarse en las cuatro mejores de la Copa Libertadores. Hablamos de Mary Valencia, jugadora nacional de raíces colombianas quien anotó los cinco tantos de las Albas en este certamen, convirtiéndose además en la segunda máxima artillera del torneo.

Pero el ‘Cacique’ no solo supo de goles, sino también de una gran solvencia defensiva. Solo un tanto recibió en todo el torneo, gran parte de ello fue gracias al gran trabajo de Dahiana Bogarín, jugadora paraguaya que también fue incluida por la Conmebol en este prestigioso ranking.

Las Albas van por el tetracampeonato

De esta forma, ahora Colo Colo femenino se enfoca en lo que será la recta final del Campeonato Nacional en donde son una de las ocho participantes de los play offs. Allí, en cuartos de final, se medirán ante Palestino en fecha y hora aún por definirse.

Cabe recordar que el cuadro de Tatiele Silveira va en busca del tetracampeonato nacional. Dos de esos títulos fueron conseguidos ya con la brasileña al mando, mientras que el primero de estos últimos tres fue de la mano de Luis Mena.