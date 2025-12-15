El mercado de fichajes tiene un nuevo clásico a la vista: Colo Colo recibió una interesante propuesta que puede amargar a Universidad Católica. Un jugador fue ofrecido a los albos y también está en la mira de los precordilleranos.

¿De quién se trata? Es canterano del elenco de San Carlos de Apoquindo, fue tricampeón en su primera casa deportiva y durante las últimas temporadas se ha desempeñado en el desierto… estamos hablando de César Munder.

Según reveló el periodista Rodrigo López de DSports Chile, el mediapunta de 25 años está en la órbita de ambos grandes del país: está libre al no extender su vínculo en Cobresal.

“César Munder fue ofrecido a Colo Colo (…) El jugador no ve con malos ojos arribar a Macul, pero también está la posibilidad de volver a la UC“, lanzó el comunicador.

Tal como se consignó, el cubano-chileno puede volver a Las Condes. En dicha comuna, defendió a Universidad Católica en dos períodos (2018-2020 y 2022) antes de emigrar hacia el campamento minero.

César Munder fue ofrecido a Colo Colo. También está en órbita de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

En la mira de Colo Colo y Universidad Católica

Durante la reciente campaña, César Munder disputó un total de 31 encuentros representando a Cobresal. En dichos compromisos, anotó siete goles y aportó con tres asistencias.

¿Dónde jugará en 2026? Por el momento, la decisión está en sus manos y en las de sus representantes. Una nueva teleserie que dará qué hablar: puede cruzar la vereda tras formarse en la UC.

En síntesis: