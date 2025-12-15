En el fútbol chileno ya se comienza a dar los primeros pasos dentro de este mercado de pases, en la que cada uno de los clubes de nuestro fútbol buscan aprovechar esta ventana de mercado para poder reforzarse de buena forma para el 2026.

Uno de estos equipos es el Audax Italiano, el equipo que es comandado por Gustavo Lema ya se enfoca en lo que será la próxima temporada, en la que tiene competencia internacional con la Copa Sudamericana, sumado a las competencias nacionales.

Por esto, en los ‘Tanos’ ya tienen claro los puestos que buscan reforzar para su 2026, en la que una de estas zonas es la del lateral derecho, en donde en las últimas horas un jugador de Colo Colo apareció en su radar.

Se trata de Bruno Gutiérrez, el lateral de 23 años que pertenece a Colo Colo estaría en la lista de opciones que baraja Audax Italiano para poder reforzar dicho puesto.

Gutiérrez es opción en Audax Italiano | Foto: Photosport

Así lo informó hace unos instantes el medio ‘Tano Noticias’, en la que indicaron que Bruno Gutiérrez junto a Miguel Gómez y Cristopher Barrera son opción para reforzar a los ‘Tanos’ para el 2026.

“Audax Italiano maneja tres opciones pensando en el 2026: Miguel Gómez, Cristopher Barrera y Bruno Gutiérrez. Los tres aparecen como alternativas reales, en especial ante la posible de Jorge Espejo“, informaron.

Las próximas semanas podrían ser claves para lo que será esta situación, en la que Colo Colo podría decirle adiós a Bruno Gutiérrez pensando en lo que es el próximo año.

En Síntesis