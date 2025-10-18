Colo Colo ya tiene todo listo para enfrentar a Coquimbo Unido este domingo desde el mediodía. Esta tarde, se dio a conocer la lista de citados de Fernando Ortiz para el importante duelo frente al cuadro ‘Pirata’, donde destacan dos importantes sorpresas.

Se trata de dos canteranos que, hasta la fecha, no habían sido considerados por el ‘Tano’, pero que ante la necesidad que tiene el ‘Cacique’ de ir sumando nuevos nombres, el DT no dudó en llamarlos para este compromiso.

Uno de ellos es el joven golero Gabriel Maureira, portero de 18 años que irá como el tercer meta del ‘Popular’ frente al ‘Barbón’. El otro, es un lateral del que el propio entrenador dio su testimonio. Su nombre es Víctor Campos.

“Víctor lo vengo siguiendo en su categoría en fuerzas menores y está haciendo un buen trabajo. Para mí, particularmente, creo que reúnes las condiciones que yo considero de un lateral“, declaró Fernando Ortiz este viernes en conferencia de prensa.

“Está peleando un puesto con sus compañeros, claro. Ojalá que si él tiene la posibilidad de jugar, lo pueda hacer de la misma manera que lo hace en su categoría”, agregó el DT de 47 años.

La lista de citados de Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

A qué hora juega Colo Colo contra Coquimbo Unido

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido a desarrollarse en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, se jugará este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

