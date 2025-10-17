Maxi Falcón dejó Colo Colo a principios de este 2025 con polémica. El querido zaguero no se presentó a la pretemporada del equipo causando un fuerte quiebre con el plantel. Sus razones se debieron a que el jugador uruguayo presionó para dar el salto a una liga económicamente mucho más poderosa como la MLS. Desde allí, muchos hinchas se enemistaron con el “Peluca”.

Pero con el correr del tiempo tras confirmarse su traspaso al Inter Miami, gran parte de esos molestos hinchas entendió la decisión del uruguayo. Mal que mal, él mismo explicó públicamente en una entrevista con TNT Sports que parte de su sueño como jugador era jugar con Lionel Messi. Y cómo culparlo de ello, pensaron muchos Albos, si a cualquiera le seduciría, uno, ir a ganar más dinero y dos, competir en el mismo equipo junto al que es para la gran mayoría el mejor futbolista de la historia.

Desde que el “Peluca” dejó el plantel, sin dudas la defensa colocolina no volvió a ser la misma. Y es que pese a sus “salidas de libreto”, el uruguayo fue siempre prenda de solvencia defensiva, lo que hizo reflexionar más aún a los hinchas del popular quienes hasta el día de hoy claman por su regreso.

Tanto Falcón como su esposa no se han olvidado del amor por Colo Colo. Así lo han hecho notar en cada ocasión que el “Cacique” disputa un partido, subiendo imágenes alentando al equipo incluso con un grupo de hinchas de Miami, lugar donde hoy reside la pareja que espera por su segundo hijo ya con Dominguito dando incluso sus primeros pasos en el fútbol.

¿Volverá Maxi Falcón a Colo Colo?

El regreso de Maxi Falcón de seguro se dará algún día. El problema es cuándo. Tanto la hinchada como el propio jugador así lo quieren, o al menos así lo hizo sentir el propio “Peluca” en diálogo exclusivo con Mega.

“La verdad que siempre miramos todos los partidos, estamos pendientes. Este año no fue lindo para todo el hincha colocolino, pero siempre vamos a estar alentando y bueno, como dije, ¿no? En un momento nuestro corazón está allá y si nos toca volver en algún momento, nosotros feliz. Obviamente“, declaró el defensor de 28 años.

Maxi Falcón y su familia no se olvidan jamás de su amor por Colo Colo (Foto: Maxi Falcón)

Sobre su sentimiento por Colo Colo, agregó: “Fue el club que me abrió la puerta para salir de Uruguay y es algo que es muy importante y aparte conseguimos muchas cosas lindas. Primero el salvarnos ahí del descenso, que yo creo que fue el título más importante que conseguimos y bueno, después los seis campeonatos, que salir campeón con Colo Colo es algo maravilloso”.

Consultado sobre su posible regreso, el uruguayo no dudó ni un segundo en decir: “Esperemos que sí“.