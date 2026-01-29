El día de ayer se confirmó tras la reunión de directorio de Blanco y Negro que Esteban Pavez no seguiría en el club y parte a Perú para sumarse a las filas de Alianza Lima que hoy es dirigido por Pablo Guede.

El ahora ex capitán de los albos le pone fin a su carrera con el Cacique y no se retirará en el club de sus amores, pese a que logró 9 títulos con los albos e incluso se posiciona como el decimotercer jugador con más partidos en Colo Colo.

Pavez le dijo adiós a Colo Colo. | Foto: Photosport

La salida de Pavez, además, causó rabia en los hinchas albos por un particular motivo: el jugador negoció ‘libre’ y a Colo Colo no le va entrar ningún peso por la transferencia del ‘Huesi’ a Alianza Lima.

Pese a que tenía contrato vigente por todo el 2026, en Colo Colo se abrieron a la opción de rescindir el contrato y así Pavez pudo negociar como jugador libre su llegada a Alianza Lima y al Cacique no le va entrar ni un solo peso.

Así las cosas, Esteban Pavez se marchó de Colo Colo por la ventana y no por la puerta principal como le hubiese gustado al jugador, quien simplemente no era del gusto de Fernando Ortiz y ya estaba enemistado con gran parte de la parcialidad alba.

