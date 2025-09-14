Colo Colo tuvo un primer tiempo para el olvido ante Universidad de Chile en la Supercopa 2025 que se juega en el Estadio Santa Laura. Los Albos salieron a controlar el balón. Sin embargo, la U fue mucho más efectiva a la hora de atacar e hizo notar las falencias defensivas del Cacique.

Matías Sepúlveda marcó el primer tanto con un derechazo y Nicolás Guerra el segundo capturando un rebote luego de un tiro de Javier Altamirano para poner el 2-0 en los primeros 45′.

El jugador de Colo Colo que acaparó las críticas fue Sebastián Vegas, quien por una infracción de último hombre vio la tarjeta roja y comprometió las chances del equipo de intentar revertir el partido cuando caía por 1-0.

“Partido para no renovarle”, “el resumen de Vegas este año es esta triste y estúpida expulsión”, “se tiene que ir inmediatamente a México”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas a través de la red social X.

El jugador es conocido por Fernando Ortíz. Sin embargo, tuvo un encuentro para el olvido en el debut del Tano en la banca del Cacique. “Le traen un técnico que lo conoce y juega su peor partido hasta ahora”, reparó un fanático.

Por su parte, el contertulio Albo en el programa Show de Goles, Rodrigo Torres, pidió la salida del zaguero. “Con esto Vegas debe irse de Colo-Colo, no recuerdo antes un jugador con tantos, tantos, tantos errores en el club. Cero mérito, una campaña asquerosa del jugador. Chao del club hoy”.