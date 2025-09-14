Este domingo se disputa la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, quienes fueron los campeones del año pasado y se enfrentan en un partido que por varias circunstancias se trasladó a esta fecha, cuando debió haberse disputado a inicios de temporada.

En esta instancia también se vive el debut del entrenador Fernando Ortiz al mando del Cacique, quien sorprendió con su primera formación al mando de los albos.

El Tano dejó fuera del once inicial a Arturo Vidal, siendo su gran golpe de timón además del cambio de esquema.

Todo esto fue respaldado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien habló en su arribo al Estadio Santa Laura para ver este enfrentamiento por la Supercopa.

“Bueno, decisiones técnicas, nosotros jamás nos hemos metido en las decisiones técnicas de nuestros entrenadores. Nosotros lo que hacemos es colocar a disposición un plantel, logramos retener el plantel que teníamos, y esa es una decisión netamente técnica del entrenador”, comenzó respondiendo el timonel albo.

“Las expectativas son buenas, tenemos toda la ilusión, tiene todo el apoyo nuestro, y esperamos quedarnos con esta copa“, agregó.

El puertomontino también se refirió a lo que significa jugar la Supercopa en esta fecha y lo que le queda a Colo Colo en la recta final de la Liga de Primera, donde ya no aspira al título.

“Hay que andar con los bueyes que hay, hay que salir de esta copa, tenemos que enfocarnos después, en el caso nuestro, en las ocho fechas que nos quedan para terminar lo mejor posible”, sostuvo.

Arturo Vidal es el gran damnificado en Colo Colo para la Supercopa. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La crítica de Aníbal Mosa a la Supercopa

Respecto a todo lo que sucedió con la Supercopa y que se terminó jugando en Santa Laura con bastantes limitaciones al aforo, Mosa recalcó que la idea de Colo Colo era jugarla en partidos de ida y vuelta, lo que no fue acogido por la ANFP.

“No, no parece Superclásico, parece cualquier cosa. Me dicen que hay 1.600 entradas vendidas, imagínate. En esta cuestión podríamos haber hecho una ida y vuelta, donde podríamos meter 40.000 personas en cada estadio. Pero bueno, ya está, tenemos que salir de esto“, concluyó el empresario de origen sirio