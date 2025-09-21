Colo Colo ha tenido una temporada 2025 para el olvido, en donde no consiguió ninguno de los objetivos que se trazó a principio de año y, como si fuera poco, hace una semana su archirrival lo bailó en la Supercopa del fútbol chileno.

Fernando Ortiz, el nuevo técnico de los albos, tiene poco tiempo para revertir la situación e instalar al Cacique en la próxima edición de la Copa Libertadores de América o Copa Sudamericana, aunque ambas opciones hoy por hoy se ven muy lejanas.

Como si eso fuera poco, el diario El Mercurio reportó en su edición de hoy el jugador del Cacique que le está dando un verdadero dolor de cabeza a Fernando Ortiz en sus primeras semanas como DT albo: Javier Correa.

Correa le da un dolor de cabeza a Fernando Ortiz. | Foto: Photosport

El delantero del Cacique ha tenido que convivir con las lesiones desde su llegada al equipo y, el domingo pasado ante Universidad de Chile, sufrió una nueva molestia que lo tiene entrenando sin normalidad.

La situación es tal que, incluso, puede que Javier Correa no llegue al compromiso pendiente que tienen los albos el próximo viernes 26 de septiembre, cuando tengan que recibir en el Estadio Monumental la visita de Deportes Iquique.

Así las cosas, Fernando Ortiz deberá resolver el puzle respecto a la delantera del Cacique de aquí al viernes, donde los albos están obligados a sumar tres puntos si quieren seguir soñando con jugar torneos internacionales el 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El viernes 26 de septiembre a la 7 de la tarde, Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Monumental para recibir la visita de Deportes Iquique en un compromiso pendiente de la Liga de Primera 2025.