Desde el extranjero llegó un reclamo por lo que ha sido el desastroso centenario de Colo Colo, tanto en lo deportivo como institucional. Las declaraciones vienen de uno que se formó en el Estadio Monumental y que desea volver en algún momento a casa.

Se trata del delantero chileno Diego Rubio que brilla en el Austin FC de la MLS en Estados Unidos, liga en la que encontró su lugar en el mundo.

En diálogo con TNT Sports, el menor del clan Rubio lamentó lo que ha ocurrido en el Cacique este año, apuntando a los dirigentes de Blanco y Negro y la lucha de poderes que hay en la concesionaria.

“Es difícil mirarlo de afuera, yo tenía a mi hermano ahí trabajando (Eduardo Rubio) y es complicado ver todas las cosas que pasaron. Uno al final le echa la culpa al otro, este tuvo la culpa, este no, este no sé cuanto. Da pena, porque al final Colo Colo debería ser un solo objetivo que es salir campeón y hacer lo mejor para el club entre todos”, comenzó diciendo.

“Y no que se estén peleando, que tengan tantas diferentes opiniones, que llegue a esto, a peleas, discusiones, a lo que pasó y sobre todo en un año tan importante, honrando el centenario. Pucha, debería salir todo perfecto y no ha salido, a veces hasta son más cosas afuera de la cancha que adentro de la cancha y es lo que más duele”, continuó.

“Porque dentro de la cancha son situaciones que pueden pasar, pero ya fuera de la cancha son situaciones que se podían haber anticipado, se podían haber arreglado de alguna forma y da mucha pena”, completó.

Diego Rubio alzó la voz por el centenario de Colo Colo. (Foto: Jay Biggerstaff/Getty Images)

El mensaje de Diego Rubio para los dirigentes de Colo Colo

En la misma línea, el delantero de 32 años lanzó un fuerte comentario apuntando a la pasión de los dirigentes hacia Colo Colo.

“Da mucha pena verlo desde afuera no poder hacer absolutamente nada, pero bueno, esperemos que los dirigentes, los dueños, los que estén ahí, intenten arreglar y vayan todos por el mismo camino. Porque al final si son hinchas de verdad del club y quieren lo mejor para el club, se van a alinear todos y van a hacer lo mejor para el club“, finalizó Rubio.