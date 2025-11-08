Colo Colo tuvo un complejo primer tiempo ante Unión Española por la Liga de Primera 2025. El cuadro visitante sufrió en un áspero compromiso disputado en el Estadio Santa Laura.

Los albos no exhibieron un buen nivel en los 45 minutos iniciales, por lo que una figura del elenco dirigido por Fernando Ortiz recibió la mayor parte de las críticas de los hinchas.

¿Hacia quién apuntaron? Cuestionaron duramente lo hecho por Tomás Alarcón en el mediocampo. El volante fue estelar, pero su rendimiento no terminó por convencer a los fanáticos.

“No sirve para Colo Colo, características de contención de equipo chico que juega a encerrarse y pelotear” y “Gracias por nada no juegues más por Colo Colo“, fue parte de lo expresado a través de X.

Cabe destacar que durante esta temporada, el jugador en cuestión ha disputado un total de 21 partidos con la camiseta alba. Por el momento, no ha anotado goles ni ha entregado asistencias.

Tomás Alarcón recibió críticas de los hinchas de Colo Colo ante Unión Española. (Imagen: Photosport)

Las críticas a Tomás Alarcón en Colo Colo