Colo Colo volvió a ganar dos partidos al hilo, cosa que no podía conseguir desde junio pasado. Esta vez, tras vencer a Ñublense en la fecha pasada, los Albos se impusieron sobre una complicada Unión Española en calidad de visitante.

Javier Correa logró marcar la apertura de la cuenta para los Albos en Santa Laura. El atacante recibió un gran pase de Claudio Aquino, eludió a Fabricio Formiliano en el área y anotó un golazo a los 28′.

Pero a los 43′ los hispanos lograron emparejar las acciones con un golazo de tiro libre de Pablo Aránguiz, quien sorprendió a la barrera del ‘Cacique’ y a Fernando De Paul con su potente disparo.

A los 63′ el equipo de Fernando Ortiz se quedó con diez elementos tras la expulsión de Jonathan Villagra. Sin embargo, aquello no fue impedimento para que en el 79′, Tomás Alarcón anotara de tiro libre con cierta complicidad del meta Martín Parra.

En los 95′ cuando el partido ya expiraba, Lucas Cepeda anotó el que era el tercero para el ‘Cacique’. Sin embargo, el juez Héctor Jona lo invalidó tras revisión de VAR.

De igual forma, Colo Colo recorta distancias con Audax Italiano y suma 41 puntos en la tabla de posiciones esperando meterse en zona de clasificación a copas internacionales. En tanto, Unión Española sigue hundida como subcolista con 21 puntos superando por solo tres unidades a Deportes Iquique.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

DATOS CLAVE

Colo Colo venció a Unión Española por 2-1 como visitante en Santa Laura, logrando dos triunfos al hilo por primera vez desde junio.

Los goles de Colo Colo fueron anotados por Javier Correa a los 28′ y Tomás Alarcón a los 79′ de tiro libre.

Los Albos lograron ganarlo con diez elementos a los 63′ por la expulsión de Jonathan Villagra, y sigue subcolista con 21 puntos.