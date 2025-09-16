En Colo Colo empiezan a dar vuelta la página tras la dura derrota en el último Superclásico, donde se inclinaron por 3-0 ante Universidad de Chile en la definción de la Supercopa.

Aquello ocurrió el domingo en el Estadio Santa Laura, en el estreno del entrenador Fernando Ortiz en la banca del Cacique, quien ahora debe sacar el barco a flote.

Pero en medio del receso por Fiestas Patrias, en el Estadio Monumental de todos modos quisieron hacer el tradicional almuerzo dieciochero, para premiar también el gran año que han tenido las albas, invictas en la Liga Femenina.

La celebración de Fiestas Patrias de Colo Colo

Este martes al mediodía ambos planteles, más la dirigencia y los funcionarios del club, compartieron una comida y disfrutaron de varias presentaciones en La Ruca.

Entre ellos se presentó la Banda Blanca de Honduras, que se encuentra de visita en nuestro país, quienes tienen como hit la canción “Sopa de Caracol”, la misma que fue cábala para el plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991.

Pero también hubo espacio para el baile nacional, donde el volante Tomás Alarcón se lució ante los asistentes bailando un pie de cueca, al igual que el ídolo Carlos Caszely junto a la futbolista Mary Valencia.

Esta fue parte de la celebración de Fiestas Patrias de Colo Colo. (Foto: Captura)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será ante Deportes Iquique luego del receso por Fiestas Patrias, el que está programado para el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera.