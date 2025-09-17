En Colo Colo empiezan a dar vuelta la página tras la dolorosa derrota en la Supercopa, donde el pasado domingo se inclinaron por 3-0 ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

Para amenizar el complejo presente del Cacique, ayer (martes) se realizó el tradicional almuerzo de Fiestas Patrias en el Estadio Monumental, donde compartieron los planteles femenino y masculino, junto a los dirigentes y fuincionarios del club.

Quien se robó todo el protagonismo fue el ídolo Carlos Caszely, quien este año ha sido incluido en la mayor parte de las actividades por el centenario del cuadro popular.

El exfutbolista fue uno de los que se atrevió a salir a la pista y bailar un pie de cueca ante la presentación de un conjunto folclórico. Pero el “Rey del metro cuadrado” no lo hizo solo, sino que acompañado de una de las figuras de Colo Colo Femenino.

Se trata de la delantera colombiana nacionalizada chilena Mary Valencia, quienes sacaron aplausos por su performance en el baile nacional, especialmente por el particular estilo de Caszely.

Otro que se atrevió a bailar frente a sus compañeros fue el volante Tomás Alarcón, oriundo de la Sexta Región, que también mostró sus dotes cuequeros.

El registro rápidamente se ha comenzado a viralizar a través de distintas cuentas partiadarias del Cacique en redes sociales.

Mira el VIDEO a continuación: