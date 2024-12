Carlos Palacios ya se empieza a despedir de Colo Colo, ya que es inminente su fichaje en Boca Juniors, luego de un extenso coqueteo que duró todo este 2024. Y una de sus últimas actividades en el Cacique fue el resumen de su temporada que hizo con el canal oficial del club, donde contó detalles inpeditos de un viaje por Copa Libertadores.

La Joya confesó que el partido lo marcó esta última campaña fue la visita a Cerro Porteño por le cierre de la fase de grupos, donde tuvieron un hostil recibimiento en Paraguay y lograron conseguir el empate 1-1 que les dio la clasificación a octavos de final.

“Qué locura ese partido. Con la presión de también que Colo Colo no pasaba de fase, el estadio era una olla de presión en esos momentos para nosotros, cargábamos el peso y la responsabilidad que teníamos que pasar”, comenzó relatando.

El hostil recibimiento a Colo Colo en Asunción

Luego continuó con lo sucedido esa noche en Asunción. “Con las cosas que fueron pasando en el camino, que nos cortaron las calles, nos hicieron llegar tarde al estadio, creo que eso motivó más a todos, sabiendo que estábamos representando al país y que era para dar un paso más grande, más importante, que quedara marcado. En su momento siento que no se nos valoró como club, como equipo, nos miraron hacia abajo los rivales y demostramos dentro de la cancha que estábamos para cosas grandes”, expresó.

Respecto al hecho en sí, relató el incómodo momento que vivieron antes de llegar al estadio La Nueva Olla: “Yo venía viendo Tiktok entonces no me había dado cuenta. Después Pavez parece que bajó y se dio cuenta que el bus como que quería doblar pero no le daba para doblar, decía el chofer. Y ahí todos empezaron a putear y después nos dicen que teníamos que bajarnos en plena calle, cuando estaban todos los hinchas de ellos y subirnos a unas van. Ahí todos cambiamos el chip, ahí fue un antes y un después para nosotros, nos motivamos mucho más”.

Carlos Palacios fue el héroe de Colo Colo ante Cerro Porteño en Paraguay. (Foto: César Olmos/Photosport)

Carlos Palacios y su penal más difícil este 2024

En aquel partido, Palacios convirtió el gol para Colo Colo desde el punto penal a los 23 minutos. El resultado fue un empate 1-1 que le bastó al Cacique para avanzar a octavos de final después de seis años.

Para el oriundo de Renca, este fue el gol más difícil y el que marcó su exitosa temporada, donde terminó conviertiendo 13 tantos por segundo año consecutivo, siendo el mayor artillero de la campaña alba.

“Fue difícil ese penal la verdad, siempre con las personas de confianza siento que fue el más difícil del año, por muchas cosas que venía pasando yo personalmente y por el momento del partido, lo que significaba el penal. En su momento fue difícil, pero cuando me paré ya sabía que tenía que hacer el gol, que lo iba a hacer y me convencí yo mismo. Ese penal igual marcó un antes y un después en mi año”, confesó el atacante de 24 años.