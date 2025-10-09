Colo Colo femenino ha logrado sacar la cara por el club en el año de su centenario. Esta noche, el equipo popular selló su paso a cuartos de final de la Copa Libertadores tras una perfecta campaña ganando sus tres duelos ante Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo.

En la primera jornada, las albas vencieron por dos goles a cero a Olimpia. La heroína de la primera fecha terminó siendo Mary Valencia, autora de los dos tantos del popular.

Sao Paulo asomaba -en el papel- como el rival más complicado del “Cacique” en esta fase de grupos. Sin embargo, el equipo de Tatiele Silveira se las arregló para imponerse por la mínima, donde nuevamente Valencia fue la autora del tanto de la victoria.

En la última jornada debían vencer a San Lorenzo (o al menos empatar) para asegurarse con la primera plaza del torneo. Otra vez fue Mary Valencia quien brilló y marcó el tanto que selló la clasificación y el primer lugar del grupo para Colo Colo femenino.

¿Quién será el siguiente rival de Colo Colo femenino en cuartos de final de Copa Libertadores?

El próximo rival de Colo Colo femenino en la Copa Libertadores 2025 será Libertad, equipo que remató en la segunda posición del Grupo D con tres unidades, mismo grupo que integró U. de Chile que se despidió del certamen tras caer por 2 a 0 ante Deportivo Cali.

¿Cuándo juegan las albas frente a Libertad por los cuartos de final de Copa Libertadores femenina?

El encuentro por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre las albitas y el conjunto guaraní será el domingo 12 de octubre en el Estadio Florencio Sola en horario aún por definirse.