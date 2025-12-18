Esta jornada, la Conmebol llevó a cabo el sorteo de las fases preliminares tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores, donde los equipos chilenos que competirán en esta fase ya conocieron a sus respectivos rivales.

En Sudamericana, Universidad de Chile se verá las caras ante Palestino, mientras que Audax Italiano hará lo propio frente a Cobresal para buscar su lugar en la fase de grupos.

¿Quién será el rival de Huachipato en la fase previa de Copa Libertadores?

El conjunto ‘Acerero’, que viene de consagrarse campeón de Copa Chile, tendrá como rival al Carabobo de Venezuela en la fase previa dos de este certamen.

El rival de O’Higgins en la fase preliminar de Copa Libertadores

El ‘Capo de Provincia’ como Chile 3, en tanto, corrió una suerte diferente y tendrá uno de los rivales más duros de esta fase como lo es el Bahía de Brasil que viene de quedar séptimo en el Brasileirao.

DATOS CLAVE

