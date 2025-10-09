Arturo Vidal fue titular en la caída de Colo Colo frente a Deportes Puerto Montt en el amistoso disputado en el Estadio Chinquihue. Fuera de ello, el “King” ha hecho noticia estos últimos días debido a sus polémicos dichos, aunque también ha sido criticado debido al nivel exhibido durante esta temporada en el popular.

Para realizar un completo análisis sobre el presente del exjugador de la Juventus, BOLAVIP se puso en contacto con el histórico relator Vladimiro Mimica, quien hizo una completa radiografía al volante desde su regreso al cuadro de Macul.

“Yo creo que primero ha tenido dos temporadas distintas, evidentemente que en esta temporada -donde no sólo se puede responsabilizar a Vidal, porque han dado todo el equipo en lo individual y colectivo muy por debajo de cualquier tipo de expectativa, por más menores que éstas hayan sido, pero eran mayores las expectativas de Colo Colo-, Vidal no se ha salvado ni se constituyó el salvador del equipo. Hoy no está en condiciones de ser Vidal ese salvador”, comenzó diciendo.

“Yo creo que es un jugador que puede aportar, no sé cuál será la relación con el técnico, cuáles son las reglas del juego que impuesto el técnico, hay que partir por ahí, cuál es el discurso en el camarín del técnico Ortiz y donde aparentemente a nadie le ha asegurado titularidad incluyendo Arturo Vidal. Entonces yo creo que él está en un momento de reflexión que es lógica y me parece oportuna”, añadió.

Sobre el liderazgo que tiene el “Rey” en el camarín albo, recalcó: “O sea yo me pregunto si Vidal hubiera estado en las condiciones en que está hoy liderando el equipo de la quiebra y lo otro es que evidentemente también Colo Colo debería pensar en el futuro de Vidal”.

El gran valor que Vladimiro Mimica le da a Arturo Vidal

A diferencia de los grandes críticos que se ha ganado Arturo Vidal, el veterano de la comunicaciones nacionales, Vladimiro Mimica, no le resta importancia al rol del exBarcelona en Colo Colo.

“Es el jugador más importante que tiene Colo Colo, más allá del rendimiento que haya tenido esta temporada por todo lo que significa Vidal, por el liderazgo que se presume debe tener en el vestuario y yo creo que también podía constituirse y haber sido Arturo Vidal un incentivo para las generaciones jóvenes de Colo Colo“.

Arturo Vidal y Colo Colo no han tenido su mejor año, pero gran parte de las críticas recaen sobre el “King” (Foto: Javier Torres/Photosport)

“Creo que él no está contento consigo mismo, yo creo que se da cuenta que no ha sido capaz de rendir lo que él quería rendir y obtener lo que él quería obtener en Colo Colo ¿Qué dijo Vidal cuando llega a Chile? Lo vengo a ganar todo y resulta que este año no ganó nada y tiene ya 37 años, debe estar reflexionando la manera como termina”, sentenció.