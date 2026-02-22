El error de Omar Carabalí que le costó el partido a O’Higgins frente a Colo Colo no pasó desapercibido para los especialistas. Julio Rodríguez, reconocido formador de Claudio Bravo, conversó con BOLAVIP analizando de forma frontal la jugada y apuntó directamente a falencias conceptuales en el desempeño del guardameta rancagüino.

Igualmente muy fiel a su estilo directo, el ex formador de arqueros del Cacique no tiene pelos en la lengua para disparar contra el portero cuyo error permitió no sólo el triunfo de los albos, también su nuevo posicionamiento en la tabla de posiciones.

“Lamentablemente para Carabalí y O’Higgins se lo ‘recomió’, es un gol que no se lo deberían hacer a ningún arquero”, aseguró.

El error de posicionamiento

Para Rodríguez, la clave del gol recibido no fue la potencia del remate, sino la ubicación inicial de Carabalí. Según el experto, el portero se encontraba excesivamente adelantado, lo que comprometió su capacidad de reacción ante un balón que terminó colándose en su arco.

“Estaba muy afuera de su arco, yo diría que dos metros, por lo menos, más afuera. Si hubiese estado un poco más atrás, ese gol no se lo hacen”, sentenció el preparador en declaraciones a nuestro sitio.

Julio Rodríguez fue drástico con Omar Carabalí

Deficiencia en la ejecución técnica

Más allá de la posición, el “maestro” de los porteros criticó la decisión técnica de Carabalí al momento de enfrentar el disparo. Rodríguez explicó que, en situaciones donde el balón viaja cerca de los pies, un arquero debe priorizar el desplazamiento lateral sobre el lanzamiento.

Falta de coordinación: El análisis indica que Carabalí debió dar un paso a la izquierda y tomar el balón sin lanzarse al suelo.

El análisis indica que Carabalí debió dar un paso a la izquierda y tomar el balón sin lanzarse al suelo. Velocidad de piernas: El experto subrayó que el portero “se dejó caer” debido a que la velocidad de la pelota lo pilló mal parado, cuando lo correcto era usar la agilidad de extremidades inferiores.

Un costo alto para O’Higgins

Rodríguez cerró su intervención calificando el tanto como un “gol muy evitable”, lamentando que una falla de este tipo terminara sentenciando el resultado final en favor del conjunto albo. Para el formador, la suma de una mala ubicación y una respuesta técnica deficiente fue el factor determinante en la derrota del “Capo de Provincia”.