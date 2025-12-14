José Antonio Kast se transformó en el nuevo Presidente de Chile con, preliminarmente, cerca del 60% de los votos a su favor según los primeros registros oficiales del Servel.

Minutos atrás, desde el comando del nuevo mandatario de la nación (quien asumirá el 11 de marzo de 2026), confirmaron de hecho que la candidata Jeannette Jara reconoció su derrota ante el candidato del Partido Republicano, quien administrará el destino del país durante los próximos cuatro años.

El polémico post de Marcelo ‘Chino’ Ríos

Durante todo el período de campaña, el extenista chileno, Marcelo Ríos, se enfrascó en diversas discusiones con la candidata del Partido Comunista.

A su vez, recalcó en más de una oportunidad que su candidato para estas Elecciones Presidenciales 2025 era precisamente José Antonio Kast, razón por la que el ‘Chino’ festejó eufóricamente y con un -polémico- mensaje a través de sus redes sociales.

Junto a una imagen del mencionado Presidente electo, el exdeportista escribió: “Bienvenido Jose Antonio Kast. Adiós comunistas de mie…”.

Su posteo desató una ola de reacciones, tal y como era de esperar. Algunos, reprochando su actuar, aunque otros festejando la elección del candidato del Partido Republicano como el nuevo Presidente del país.

DATOS CLAVE

José Antonio Kast se convirtió en el nuevo Presidente de Chile (asumirá el 11 de marzo de 2026), con un resultado preliminar cercano al 60% de los votos.

La candidata Jeannette Jara reconoció su derrota ante el candidato del Partido Republicano.