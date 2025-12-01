Peñarol sufrió un duro golpe en la final del Campeonato Uruguayo tras caer ante su clásico rival, Nacional, en un partido que dejó numerosas dudas sobre el rendimiento del equipo y, particularmente, del arquero chileno Brayan Cortés. El golero, que llegó esta temporada a Montevideo, no logró consolidarse plenamente y quedó en el centro del análisis tras una final que marcó el cierre de su semestre en el fútbol charrúa.

Pese a que el gol del ‘Bolso’ no fue precisamente responsabilidad del iquiqueño, en la ida, el empate 2 a 2 en el Campeón del Siglo condicionó mucho lo que fue el resultado del partido definitorio, donde sí se adosó parte de la culpa al golero que pertenece aún a Colo Colo.

Brayan Cortés podría partir de Peñarol tras caer en la final frente a Nacional (Foto: Photosport)

Desde Uruguay, el portal El Observador fue categórico al evaluar su actuación: “nunca terminó de afianzarse en el arco de Peñarol”, dijeron de forma más que tajante.

En Uruguay ven a Brayan Cortés afuera de Peñarol

Pero eso no fue todo lo que dijeron desde el citado medio, sino que además agregaron que: “dejó sensación de inseguridad en los centros y a veces en el juego de pies, un rubro donde es fuerte, y no se caracterizó por ser un golero de esos que salvan a su equipo cuando su equipo lo necesita”.

Por si fuera poco, cerraron su análisis con una sola palabra: “afuera“, dejando en evidencia que el futuro del exnúmero 1 de La Roja y quien asomaba para ser el sucesor de Claudio Bravo en el arco nacional está más que complicado en tierras uruguayas.

El resultado ante Nacional terminó por profundizar la incertidumbre respecto del futuro de Brayan Cortés, quien debe definir en los próximos días si continuará en Peñarol o si regresará a Colo Colo, club dueño de su pase. Su préstamo concluye y, aunque en Uruguay existía interés por retenerlo, el desenlace de la temporada podría modificar las prioridades del club.

La dirigencia del ‘Manya’ deberá resolver si ejerce o no la opción para extender su estadía, considerando también la fuerte presión del entorno y la necesidad de renovar la posición tras un año irregular. En paralelo, en Macul siguen atentos a lo que ocurra, especialmente ante un mercado en el que el arco albo también tendrá movimientos.

