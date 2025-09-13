Colo Colo volverá a un campo de juego este domingo 14 de septiembre cuando tenga que enfrentar a Universidad de Chile en una nueva versión de la Supercopa del fútbol chileno, esta vez a disputarse en el Estadio Santa Laura.

El torneo no solo marcará si los albos pueden lograr el único título de la temporada, sino que también el debut de Fernando Ortiz en la banca del Cacique donde esperan que arranque con el pie derecho ante los azules.

El flamante entrenador de Colo Colo estaría absolutamente deleitado con los jugadores jóvenes que tiene el Cacique y en especial uno, según reveló el periodista Rodrigo López en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Clervoux tiene deleitado a Fernando Ortiz. | Foto: Photosport

Se trata de Manley Clervaux, el jugador de origen haitiano que tendría maravillado al ‘Tano’ en las prácticas de Colo Colo: “Es el que más ha impresionado en los entrenamientos a Fernando Ortiz, le encanta como juega”, dijo.

Eso sí, López no cree que el jugador vaya a ver minutos este domingo frente a Universidad de Chile: “Yo creo que va tener mucho protagonismo en esta era de Fernando Ortiz, pero pongo en duda que vaya a ser titular en la Supercopa”, agregó.

¿Podrá Clervoux hacerse un espacio en el Colo Colo de Fernando Ortiz? Al menos según los reportes de prensa, el jugador dejó una buena impresión en el DT y seguramente lo utilice en compromisos de la Liga de Primera.

Supercopa, día y hora

El Cacique saltará a la cancha del Estadio Santa Laura este domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde, día y hora en donde debe disputar la Supercopa del fútbol chileno frente a Universidad de Chile.