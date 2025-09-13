Coquimbo Unido dio en el día de ayer un nuevo paso hacia el título del Campeonato Nacional 2025, toda vez que se hizo fuerte en el puerto pirata y venció con lo justo a Ñublense por 2-1 con un gol absolutamente agónico.

Una de las buenas figuras que tuvo el cuadro coquimbano fue Cristián Zavala, jugador que fue absolutamente desechado por el Cacique a mitad de temporada y que ahora encontró su lugar en el mundo en el norte chico del país.

Coquimbo no para de ganar. | Foto: Photosport

Así también lo cree Ronald Fuentes, entrenador de Ñublense quien fue captado por TNT Sports sosteniendo un diálogo con Zavala en donde repasa a Jorge Almirón: “Qué buena decisión tomaste. La estás rompiendo, como correspondía. El otro hueón no te puso nunca”, dijo.

Lo cierto es que Cristián Zavala perdió protagonismo esta temporada en el Cacique y estaba relegado a un puesto absolutamente secundario, en donde ingresaba en los últimos minutos y no se podía conectar con sus compañeros.

Ahora, el ex Deportes Melipilla se transformó en una pieza clave para Coquimbo Unido, equipo que está teniendo una segunda rueda perfecta y se perfila para ser el nuevo campeón de la división de honor del fútbol chileno.

Coquimbo en la tabla

Coquimbo Unido está en el primer lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2025 con 56 puntos, 17 unidades más que Palestino y 18 más que Universidad de Chile. Eso sí, los árabes tienen un compromiso menos, mientras que los azules dos encuentros menos que los piratas.