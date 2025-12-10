Colo Colo le puso punto final a lo que fue su temporada 2025 para el olvido, en el que los ‘Albos’ en su año del centenario no lograron sumar ningun título y además, no consiguieron entrar a ninguna competencia internacional para el 2026.

Esta situación sin duda que es un duro golpe para el ‘Cacique’, quien se reforzó con todo para lograr cosas importantes en el 2025 y se quedó sin pan ni pedazo, escenario que tiene entre la espada y la pared a la dirigencia.

Ya pensando en lo que es el 2026, los ‘Albos’ toman una importante decisión desde el inicio de dicha temporada, en la que buscan prepararse con todo para llegar de la mejor forma a lo que será las tres competencias que disputarán: Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile.

Ante este escenario, en las últimas horas una importante noticia estaría apunto de anunciar Colo Colo para esta pretemporada del 2026, en la que podrá decir presente en un importante torneo internacional de verano.

Colo Colo verá acción en este torneo | Foto: Photosport

Colo Colo disputará la Serie Río de la Plata

Esta información la dio a conocer en las últimas horas el periodista, Christopher Brandt en el programa ‘F90’ de ESPN, en la que señaló que los ‘Albos’ están muy cercanos a cerrar su participación en este torneo internacional de verano.

“Colo Colo no tiene competencia internacional, pero están a detalles de cerrar la participación del torneo Serie Río de la Plata en Uruguay en el mes de enero. Está prácticamente lista la participación de Colo Colo en ese torneo y estaría jugando del 13 al 20 de enero, algo que debería hacerse oficial en los próximos días”, declaró.

Se espera que en los próximos días se pueda oficializar la participación de Colo Colo dentro de esta competencia, la que contaría con la participación de equipos como Peñarol, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Cerro Porteño.

