Gran controversia causó las palabras de Esteban Pavez dentro de los hinchas de Colo Colo, en donde el formado en las inferiores del Cacique hizo una polémica declaración sobre la grandeza de Universidad Católica como institución.

A los hinchas del Cacique no les gustó para nada la afirmación del ‘Huesi’, toda vez que consideran que Colo Colo es el más grande en todo sentido y se lo han hecho sentir al otrora capitán de los albos durante esta temporada.

Pavez se ganó la crítica del hincha albo. | Foto: Photosport

Uno que salió al rescate de Pavez fue Roberto Cereceda, ex jugador de los albos quien dialogó con ADN Deportes y largó: “Estoy seguro de que Pavez es una de las personas que más ama a la institución. Fue criado en Colo Colo desde pequeño, le tocó salir, después volver, ser capitán y campeón”-

“Creo que están abusando de una mala interpretación, porque estoy seguro de que para él Colo Colo es el equipo más grande en todo sentido”, complementó defendiendo a uno de los 15 jugadores con más partidos en la historia de los albos.

La polémica todavía no acaba y los hinchas de Colo Colo inundaron las Redes Sociales en contra de Esteban Pavez, quien se ha mantenido silente y no ha salido a aclarar sus dichos para calmar las aguas en el Estadio Monumental.

En síntesis

Esteban Pavez generó polémica por declaraciones sobre la grandeza de Universidad Católica.

Roberto Cereceda, exjugador de Colo Colo, defendió a Pavez en entrevista con ADN Deportes.